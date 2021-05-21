В Рузаевском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадала 59-летняя женщина

В Рузаевском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадала 59-лнетняя женщина.

Происшествие произошло утром 29 июня на 20-м километре дороги, соединяющей Саранск и Рузаевку. По предварительной информации, 43-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Toyota Camry, во время совершения левого поворота не предоставил право первоочередного проезда автомобилю марки «Лада-Приора», который двигался во встречном направлении, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 59-летняя пассажирка «Лады». Женщина доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф