Народные приметы на 1 июля подскажут, можно ли рассчитывать на хорошую погоду

Народные приметы на 1 июля помогут узнать, установится ли в ближайшее время благоприятная метеорологическая обстановка.

Несколько столетий назад люди видели в радуге определенный символ, который может предсказывать погоду. Например, считалось, что в том случае, если вечером первого дня второго месяца лета видна радуга, в ближайшее время будет тепло и ясно.

Если же вечером 1 июля небо окрасилось в закатные часы в розовый цвет, на следующий день будет очень жарко.

Высокие тучи в этот день сигнализируют об ухудшении метеорологической обстановки.

Беспокойное поведение лягушек 1 июля предвещает дожди.