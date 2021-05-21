В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных автомобилистов

В Мордовии за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали двух пьяных автомобилистов.

В ночь на 30 июня в Рузаевке инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому району на улице Луначарского был остановлен автомобиль марки «Лада-Приора», за рулем которого находился 28-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Поздним вечером 30 июня в Зубовой Поляне инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому району на улице Парковой остановили автомобиль марки ВАЗ-21104 под управлением пьяного 20-летнего парня.

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Источник: гибдд.рф