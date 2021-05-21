В Мордовии по требованию прокуратуры были заблокированы сайты по продаже свидетельств о сдаче ЕГЭ

Прокуратурой Октябрьского района Саранска в ходе мониторинга было выявлено два сайта, на которых размещались объявления о предоставлении услуг по продаже свидетельств о сдаче ЕГЭ.

Прокуратурой указанного района в Октябрьский районный суд Саранска были направлены административные исковые заявления о признании размещенной на упомянутых сайтах информации запрещенной к распространению на территории России. Исковые заявления были рассмотрены и удовлетворены.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru