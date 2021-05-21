Несколько жителей Мордовии обвиняются в организации и вовлечении в занятие проституцией

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении нескольких местных жителей, обвиняемых в организации и вовлечении в занятие проституцией.

В период с декабря 2018 года по июнь прошлого года шестеро жителей Мордовии, действуя из корыстных побуждений, организовали занятие проституцией, в том числе несовершеннолетними. Платные интимные услуги систематически предоставлялись на территории Саранска и районов Мордовии.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении Ленинского районного суда Саранска.

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Источник: epp.genproc.gov.ru