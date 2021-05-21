В УФСИН РФ по Мордовии прошли соревнования по служебному шестиборью

В спортивном комплексе УФСИН РФ по Мордовии и на стадионе р. п. Явас прошли соревнования по служебному шестиборью.

Соревнования проходили в три этапа: первый этап – стрельба из пистолета упражнение ПМ-1 (3 + 10) мишень № 4 и плавание на 100 м; второй этап - бег на 3000 м; третий этап - бег на 100 м, прыжки в длину и метание гранаты.

В соревнованиях принимали участие 20 команд сотрудников подведомственных учреждений.

В личном зачёте лучшим был признан сотрудник исправительной колонии № 6 Владимир Кривоногов.

В командном зачете первое место заняла команда ИК-6.

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Источник: 13.fsin.su