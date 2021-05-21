В Мордовии сотрудников точек общепита, которые не сделали прививки от коронавируса, могут отстранить от работы

В Мордовии процесс вакцинации в общепите практически не идет.

Только в единицах заведений количество вакцинированного персонала достигло 20%. Они работают с большим количеством клиентов и представляют реальную угрозу в случае заболевания.

Если текущая ситуация не изменится, может быть прекращен доступ к работе невакцинированных сотрудников. Соответствующее заявление сделал временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в ходе заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Также руководителям министерства экономики и министерства промышленности были даны поручения нарастить темпы вакцинации на отраслевых предприятиях.

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Источник: e-mordovia.ru