В некоторых районах Мордовии показатели заболеваемости COVID-19 значительно выше среднереспубликанского значения

В Мордовии во время очередного заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции было отмечено, что в некоторых районах республики рост заболеваемости значительно выше среднереспубликанского значения.

Главам муниципалитетов, где показатели заболеваемости коронавирусом находятся на высоком уровне, было поручено в недельный срок провести анализ причин и усилить меры противоэпидемической безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru