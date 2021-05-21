Команда ГУ МЧС РФ по Мордовии приняла участие в межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

В Ульяновской области завершились межрегиональные соревнования ГУ МЧС России по субъектам Приволжского федерального округа по пожарно-спасательному спорту.

В течение четырех дней спортсмены состязались в четырех дисциплинах. Оспаривались командные места и первенство в личном зачете.

Команда ГУ МЧС России по Мордовии во взрослой (мужчины, женщины) и средней возрастных категориях (юноши, девушки) заняла пятое место по результатам четырех дисциплин.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru