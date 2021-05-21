В Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 3 июля из-за грозы

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 3 июля по причине ожидающейся грозы.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что завтра, 3 июля, на территории республики ожидается гроза.

Гражданам в случае грозы рекомендовано без крайне надобности не выходить на улицу. Также следует закрыть окна. Кроме того, во время грозы категорически запрещается топить печь из-за того, что дым, который выходит из трубы, может притянуть электрический разряд.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru