С начала 2021 года 224 тысячи пассажиров из Мордовии воспользовались поездами дальнего следования

За первые пять месяцев нынешнего года поездами дальнего следования воспользовались 224 тыс. пассажиров из Мордовии.

Железнодорожным транспортом из республики за отчетный период было отправлено более 135 тыс. тонн различной продукции.

Грузовой терминал, расположенный в регионе, способен работать с любыми видами контейнеров, в том числе с морскими. Идут переговоры о строительстве холодильного склада для республиканских предприятий пищевой переработки. Также запланировано увеличение складских объемов.

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Источник: e-mordovia.ru