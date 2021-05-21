По распоряжению Артема Здунова жителям Дубенского района были направлены средства на ремонт поврежденных ураганом домов

После оценки масштабов стихийного бедствия в Дубенском районе, где в начале текущей недели ураган повредил более 90 жилых домов, временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов распорядился оказать материальную помощь пострадавшим из фонда руководителя региона.

В зависимости от нанесенных ураганом повреждений граждане получат от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

Финансовые средства в размере 5,03 млн рублей были направлены в администрацию муниципалитета.

Также по 20 тыс. рублей пострадавшие получат от министерства социальной защиты, труда и занятости РМ. Выплаты гражданам уже начались.

Кроме того, администрацией Дубенского района была достигнута договоренность с министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ о предоставлении наиболее пострадавшим домам пиломатериала для ремонта.

Также читайте о том, что в Мордовии прошло заседание комиссии по противодействию коррупции.

Источник: e-mordovia.ru