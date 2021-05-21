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По распоряжению Артема Здунова жителям Дубенского района были направлены средства на ремонт поврежденных ураганом домов

По распоряжению Артема Здунова жителям Дубенского района были направлены средства на ремонт поврежденных ураганом домов

После оценки масштабов стихийного бедствия в Дубенском районе, где в начале текущей недели ураган повредил более 90 жилых домов, временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов распорядился оказать материальную помощь пострадавшим из фонда руководителя региона.

В зависимости от нанесенных ураганом повреждений граждане получат от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

Финансовые средства в размере 5,03 млн рублей были направлены в администрацию муниципалитета.

Также по 20 тыс. рублей пострадавшие получат от министерства социальной защиты, труда и занятости РМ. Выплаты гражданам уже начались.

Кроме того, администрацией Дубенского района была достигнута договоренность с министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ о предоставлении наиболее пострадавшим домам пиломатериала для ремонта.

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Источник: e-mordovia.ru