В Мордовии бывший начальник отдела предприятия был признан виновным в коммерческом подкупе

В Мордовии выслушал судебный приговор бывший начальник отдела предприятия, обвиняемый в коммерческом подкупе.

Было установлено, что в период с 2015 по 2020 год 62-летний гражданин, занимая должность начальника отдела материально-технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК», используя свое служебное положение, получил от представителей двух коммерческих организаций денежное вознаграждение за обеспечение интересов данных фирм в виде беспрепятственного заключения договоров и бесперебойной оплаты со стороны ООО «Электровыпрямитель-СПК» за поставленную продукцию. От поставщиков в качестве коммерческого подкупа им было получено около 3 млн рублей, которые перечислялись ему частями на банковские карты.

Суд назначил преступнику наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru