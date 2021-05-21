Бывший начальник одной из колоний Мордовии незаконно привлекал осужденных к сверхурочной работе

В Мордовии перед судом предстал бывший временно исполняющий обязанности начальника исправительной колонии, обвиняемый в превышении должностных полномочий.

В период с ноября по декабрь 2018 года бывший временно исполняющий обязанности начальника исправительной колонии № 14 УФСИН РФ по Мордовии незаконно организовал привлечение осужденных, содержащихся в исправительном учреждении, без их добровольного согласия к выполнению сверхурочных работ на швейном производстве, в том числе в ночное время.

В рамках расследования уголовного дела был выполнен большой комплекс следственных действий. Потерпевшими были признаны 198 женщин.

Решением суда в отношении фигуранта уголовного дела были избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: mordovia.sledcom.ru