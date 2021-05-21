В Саранске спортсмен из Тольятти на улице жестоко избил мужчину

В Саранске был задержан житель Тольятти, который подозревается в избиении мужчины.

В полицию 27 июня поступило сообщение о том, что возле магазина, расположенного по адресу – проспект 70-летия Октября, неизвестный гражданин жестоко избил 53-летнего мужчину. Последний был госпитализирован. Медики диагностировали у пострадавшего ушиб головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Полицейские установили личность гражданина, причастного к избиению 53-летнего горожанина. Им оказался 38-летний спортсмен из Тольятти, который находится в Саранске в качестве туриста. Мужчина проживает в съемной квартире. По версии жителя Тольятти, возле упомянутого магазина незнакомая девушка задела его сумкой и оскорбила, после чего он сделал ей замечание. Затем на него стали кричать находившиеся поблизости женщина и мужчина. После этого, по словам спортсмена, он оттолкнул 53-летнего горожанина и ушел.

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Источник: 13.мвд.рф