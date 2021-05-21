В одной из колоний Мордовии прошли соревнования по спортивной гимнастике

В исправительной колонии № 14 УФСИН РФ по Мордовии были проведены соревнования по спортивной гимнастике.

Основными упражнениями для женщин стали отжимания, бег на 100 метров и прыжки в длину.

В соревнованиях приняли участие все отряды. Первое место заняли осужденные женщины из отряда № 1.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su