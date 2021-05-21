Мэр Саранска заявил о медленном ходе вакцинации от коронавируса представителей сферы общепита

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев в ходе оперативного совещания заявил, что вакцинация от коронавируса представителей сферы общепита, как и ранее, идет медленными темпами, хотя эти люди находятся в зоне риска.

Градоначальник заявил, что городская администрация продолжит практику проведения встреч с представителями всех сфер, на которых медицинские работники детально будут разъяснять необходимость иммунизации.

Кроме того, мэр остановился на вакцинации сотрудников рынков. Глава города поручил проработать вопрос о временном отстранении арендаторов, которые не сделали прививки, если они не имеют противопоказаний к вакцинации, на период эпидемического неблагополучия с юридической стороны, а также проставление отметки на бейджах продавцов о прохождении вакцинации от коронавируса. Он отметил, что каждый покупатель имеет право знать, подвергает он себя риску заражения при совершении покупки или нет.

Мэр напомнил, что мобильные комплексы вакцинации готовы выехать на каждое предприятие.

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Источник: adm-saransk.ru