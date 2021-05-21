В Саранске 6 июля ограничат движение транспортных средств по улице Марины Расковой

В Саранске 6 июля будет ограничено движение транспортных средств по улице Марины Расковой.

В период с 07:00 до 17:00 6 июля будет исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств на участке указанной улицы, пролегающем от проспекта 50 лет Октября до улицы Ульянова (нечетная сторона).

Рассматриваемое ограничение вводится для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения работ по ремонту дорожного полотна.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Саранске обсудили подготовку к осенне-зимнему сезону.

Источник: adm-saransk.ru