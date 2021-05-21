В Саранске ведется мониторинг соблюдения противоэпидемических мер в кафе, ресторанах и магазинах

На прошлой неделе в Саранске проходили проверки на объектах торговли и сферы услуг на предмет соблюдения масочно-перчаточного режима.
Мониторинг был проведен на 67 объектах. Был составлен один акт фиксации нарушений в магазине «Магнит», расположенном по адресу - проспект Ленина, продавец осуществляла продажу товара покупателям, у которых не было средств индивидуальной защиты.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru