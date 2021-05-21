В первой половине 2021 года более 500 жителей Мордовии стали жертвами мошенников

На протяжении первого месяца лета в Мордовии 70 местных жителей стали жертвами мошенников.

В общей сложности преступники под различными предлогами, не имеющими никакого отношения к действительности, похитили у жителей республики более 7,3 млн рублей.

В большинстве случаев имел место обман под предлогом купли и продажи различных товаров, а также защиты денежных средств, хранящихся на банковских счетах, от преступного посягательства.

За первую половину нынешнего года жертвами мошенников стали более 500 жителей Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф