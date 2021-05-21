В Мордовии пойдут под суд жители Саратовской области, обвиняемые в незаконном обороте наркотиков

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении двух жителей Саратовской области, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков.

В прошлом году 24-летний житель Саратова вступил в организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на незаконный сбыт синтетических наркотиков на территории Саратовской области и Мордовии.

Распространение запрещенных веществ осуществлялось бесконтактным способом посредством так называемых закладок через интернет-магазин. Согласно преступной роли, житель Саратова, действующий в качестве закладчика, должен был получать оптовые партии наркотических средств, их временно хранить, фасовать и помещать в тайники с целью дальнейшего незаконного сбыта покупателям. В последующем молодой человек предложил вступить в преступную группу 23-летнему жителю Энгельса. Тот согласился. В обязанности последнего входили перевозка знакомого с наркотическими средствами из Саратовской области в Мордовию к местам оборудования тайников, его сопровождение, наблюдение за окружающей обстановкой, а также оставление ориентирующих отметок с обозначением точного местонахождения свертка с наркотиком и создание фотографий для последующей загрузки на сайт интернет-магазина.

В начале октября 24-летний обвиняемый забрал из тайника в Саратовской области наркотики общей массой около 193 г, которые расфасовал на 126 частей. Затем обвиняемые на арендованном автомобиле приехали в Мордовию. С собой у них было 112 свертков с наркотиками. С целью конспирации пакетики с запрещенным веществом были спрятаны в пластилине. В течение 30 минут они организовали 53 тайника общей массой более 82 г. В момент поиска очередного места для оборудования тайника в Рузаевском районе они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В автомобиле обвиняемых полицейские обнаружили более 52 г запрещенного вещества. В последующем в жилище одного из них были изъяты ещё 58 свертков с наркотиками общей массой свыше 57 г.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителей Саратовской области находятся на рассмотрении Лямбирского районного суда.

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Источник: 13.мвд.рф