В Чамзинском районе в ДТП с участием грузовика и самосвала пострадал 62-летний мужчина

В Чамзинском районе произошло ДТП с участием грузовика и самосвала, в результате которого пострадал 62-летний гражданин.

Происшествие произошло днём 2 июля на 7-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Комсомольский, Атяшево, Ардатов, Тургенево и границу с Чувашией. По предварительной информации, 62-летний гражданин, находившийся за рулем грузовика марки «МАН», не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в самосвал марки КамАЗ, который двигался в попутном направлении.

Пострадал 62-летний водитель грузовика. Мужчина был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф