В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали нескольких пьяных автомобилистов

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали нескольких пьяных автомобилистов.

В ночь на 6 июля в Саранске стражи порядка на улице Косарева остановили автомобиль марки «Киа». За рулем транспортного средства находился 29-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранним утром 6 июля в Зубовой Поляне сотрудниками Госавтоинспекции на улице Советской был остановлен автомобиль марки ВАЗ-2110 под управлением пьяного мужчины, возраст которого не сообщается.

Днём 6 июля на 40-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, сотрудники Госавтоинспекции остановили самосвал марки КамАЗ под управлением 40-летнего гражданина, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф