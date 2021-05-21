Власти Мордовии подадут документы для увеличения субвенции на работу в области охраны и использования охотничьих ресурсов

Власти Мордовии подадут документы для увеличения субвенции на осуществление переданных полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов до 39,5 млн рублей.

Об этом в ходе встречи с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым сообщил временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов.

По словам руководителя республики, средства необходимы для увеличения численности охотинспекторов, улучшения материально–технической базы, обеспечения государственных охотничьих инспекторов форменным обмундированием.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии в 2022 году приступят к расчистке рек.

Источник: e-mordovia.ru