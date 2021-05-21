В Мордовии прокуратура следит за соблюдением прав предпринимателей на своевременную оплату по контрактам

По результатам вмешательства прокуратуры Ленинского района Саранска в первой половине 2021 года была погашена задолженность по исполненным государственным и муниципальным контрактам на сумму свыше 107,5 млн рублей.

Проведенной прокуратурой района по обращению предпринимателя проверкой было установлено, что между бюджетными учреждениями и хозяйствующим субъектом заключены 5 муниципальных контрактов на поставку товаров. Предприниматель исполнил обязательства, однако оплату в установленный срок не получил. Размер задолженности составил более 4 тыс. рублей.

По представлению прокуратуры района задолженность перед предпринимателем была погашена в полном объеме.

Свыше 71 млн рублей было погашено учреждениями здравоохранения района по результатам рассмотрения внесенных прокуратурой представлений.

По результатам проведенного заседания рабочей группы при прокуратуре района по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности и урегулированию кредиторской задолженности была погашена задолженность перед двумя строительными организациями на общую сумму свыше 35 млн рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru