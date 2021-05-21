Заместитель прокурора Мордовии поздравил выпускников юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарева с получением дипломов

Заместитель прокурора республики Кирилл Тетерин поздравил выпускников юридического факультета Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева с окончанием учебы и получением дипломов о высшем образовании.

В своем выступлении заместитель прокурора республики отметил, что профессия юриста всегда считалась престижной и остается в особом почете.

Также Кирилл Тетерин пожелал выпускникам продолжать повышать свой профессиональный уровень, поскольку учеба – это ежедневная работа, порой рутинная и сложная, но нужно выполнять её хорошо, чтобы сделать решающий шаг в успешное будущее.

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Источник: epp.genproc.gov.ru