В УФСИН РФ по Мордовии прошли учебно-методические сборы с заместителями начальников учреждений

На базе исправительной колонии № 5 УФСИН РФ по Мордовии прошли учебно-методические сборы с заместителями начальников учреждений, курирующих воспитательную работу с осужденными, начальниками отделов по воспитательной работе с осужденными, начальниками отрядов.

На учебно-методических сборах были рассмотрены правовое регулирование применения мер взыскания к осужденным и особенности социально-психологической работы при их подготовке к освобождению.

Основными задачами сборов являлись укрепление режима и правопорядка в местах лишения свободы, формирование у осужденных уважительного отношения к нормам человеческого общежития, повышение их образовательного и культурного уровня.

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Источник: 13.fsin.su