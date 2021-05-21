В Мордовии сотрудники МЧС провели урок безопасности в детском оздоровительном лагере «Юность»

Сотрудники МЧС России провели открытый урок безопасности в детском оздоровительном лагере «Юность» Краснослободского района.

Детям рассказали об основных причинах возникновения пожаров и действиях при возникновении возгорания, объяснили, чем опасно купание в необорудованных местах и как оказать первую помощь попавшим в беду.

Также каждому ребенку вручили памятки о мерах пожарной безопасности.

Дети с удовольствием слушали рассказ о том, чем укомплектован пожарный автомобиль, с интересом рассматривали оборудование, находящееся в его отсеках, а также примеряли одежду пожарных.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru