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Народные приметы на 10 июля подскажут, будет ли вторая половина лета дождливой

Народные приметы на 10 июля подскажут, будет ли вторая половина лета дождливой

Народные приметы на 10 июля подскажут, будет ли вторая половина лета отличаться обильным выпадением осадков виде дождя.

Несколько столетий назад, когда в сознании людей не было представления о прогнозе погоды в его современном виде, а имела место ориентированность на свод примет, которые также касались и метеорологической обстановки, было принято считать, что дождь, начавшийся в определенные даты, точно будет долгосрочным. К примеру, до наших дней сохранилось поверье, которое гласит, что дождливая погода в десятый день второго месяца лета сулит доминирование аналогичного положения дел в окружающей среде до начала сентября. 

Если же 10 июля наблюдается солнечная погода, она продержится в течение ближайшей недели.

Сильное жужжание пчел в этот день предвещает засуху.

 