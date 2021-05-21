Артем Здунов заявил, что в Мордовии ситуация с распространением коронавируса остается напряженной

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель региона отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории республики остается напряженной.

Ежедневно в регионе выявляется свыше 50 новых случаев. Треть пациентов с рассматриваемым диагнозом относятся к возрастной категории от 18 до 49 лет.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru