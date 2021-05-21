В Мордовии ежедневно фиксируется до 70 случаев заболевания пневмонией со значительным поражением легких

Исполняющая обязанности вице-премьера Мордовии Галина Лотванова сообщила, что в регионе ежедневно фиксируется до 70 случаев пневмонии с поражением легких более чем 30%.

С пациентами, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, сейчас в республике работают 8 учреждений здравоохранения.

Галина Лотванова отметила, что течение болезни стало носить более агрессивный и тяжелый характер. За пару дней у человека развивается большой процент поражения легких. Лечение плазмой выросло в разы. Расход плазмы достиг объемов пиковых дат декабря 2020 года.

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Источник: e-mordovia.ru