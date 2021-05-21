В Саранске представители общественности посетили места принудительного содержания граждан в органах внутренних дел

Члены ОНК Мордовии Олег Тюрин и Вадим Самылин посетили изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых, а также специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, УМВД России по Саранску.

В ходе визита члены ОНК проверили материально-бытовое, медико-санитарное обеспечение и соблюдение прав граждан. На момент проверки в ИВС содержались два человека, в спецприемнике – 12 человек.

При общении с указанными лицами жалоб от них на условия содержания, действия (бездействия) сотрудников полиции не поступило.

Замечаний по организации деятельности ИВС и СП УМВД не сделано.

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Источник: 13.мвд.рф