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Мэр Саранска провел объезд городских территорий

Мэр Саранска провел объезд городских территорий

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев 10 июля провел объезд городских территорий.

Градоначальник осмотрел ход работ по благоустройству парка на улице Т. Бибиной, а также побывал в сквере Подольских курсантов.

На своей странице в Instagram мэр сообщил, что при реализации проекта по благоустройству упомянутого сквера может быть использована форма частно-государственного партнерства, а также призвал общественность и бизнес поддерживать подобные инициативы.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru