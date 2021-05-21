Мэр Саранска провел объезд городских территорий

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев 10 июля провел объезд городских территорий.

Градоначальник осмотрел ход работ по благоустройству парка на улице Т. Бибиной, а также побывал в сквере Подольских курсантов.

На своей странице в Instagram мэр сообщил, что при реализации проекта по благоустройству упомянутого сквера может быть использована форма частно-государственного партнерства, а также призвал общественность и бизнес поддерживать подобные инициативы.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru