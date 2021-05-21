В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии студенты приступили к прохождению практики

Студенты юридического факультета Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева проходят практику в отделе исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии.

Это стало возможным благодаря соглашению, заключенному между пенитенциарным ведомством республики и Национальным исследовательским Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.

Студенты изучили основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность уголовно-исполнительной инспекции, были ознакомлены с особенностями исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, присутствовали на регистрации и дактилоскопировании осужденных, состоящих на учете отдела.

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Источник: 13.fsin.su