В Лямбирском районе в ДТП с участием автомобиля и мопеда пострадали два человека

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием автомобиля и мопеда, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло поздним вечером 9 июля на 250-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов. По предварительной информации, 64-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки Ford Fusion, не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в двигавший впереди мопед марки Alpha.

Телесные повреждения получили 17-летний водитель мопеда и его 33-летний пассажир. Пострадавшие были госпитализированы.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф