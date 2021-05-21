Мэр Саранска призвал расширять опыт проставления отметки о вакцинации на бейджах продавцов рынков города

Мэр Саранска Пётр Тултаев во время совещания в городской администрации заявил, что в магазинах очень много покупателей без масок и перчаток, что является нарушением противоэпидемических норм.

Градоначальник отметил, что ситуация складывается не лучшим образом с точки зрения развития эпидемии.

Глава городской администрации также заявил, что опыт ОАО «Центральный рынок города Саранска» с проставлением отметки на бейджах продавцов о прохождении вакцинации от коронавируса должен быть распространен на все рынки города. Кроме того, мэр подчеркнул, что встречи трудовых коллективов с представителями медицинских учреждений должны проходить чаще.

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Источник: adm-saransk.ru