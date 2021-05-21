Сотрудникам УФСИН РФ по Мордовии, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, предоставляется помощь

В УФСИН РФ по Мордовии проводится работа по оказанию помощи сотрудникам и членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Работниками управления и подведомственных учреждений была оказана добровольная материальная помощь троим сотрудникам исправительных учреждений в связи с различными трудными обстоятельствами.

Во всех учреждениях были организованы и проведены общие собрания работников по оказанию добровольной материальной помощи.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su