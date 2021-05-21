В Саранске к концу 2021 года будет сдан дом на улице Серадзской

В Саранске до конца нынешнего года будет сдан дом на улице Серадзской.

Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил мэр Саранска Пётр Тултаев.

В указанный дом будут переселены 218 человек из аварийного жилья. Строители работают ударными темпами. Они приступили к работе в январе, сейчас выполнена кладка восьми этажей из девяти.

Рассматриваемый дом будет включать в себя 75 квартир.

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Источник: adm-saransk.ru