В Саранске ведется строительство детского сада на улице 1-й Набережной

В Саранске в настоящее время на улице 1-й Набережной строится детский сад на 250 мест.

Указанный объект должен быть готов к концу текущего года.

В период с 2013 по 2020 год в Саранске было введено в эксплуатацию 20 дошкольных образовательных организаций и реконструировано два корпуса действующих садов. Всего было создано почти 4300 мест для детей.

Об этом в своем аккаунте, зарегистрированном в социальной сети Instagram, сообщил глава администрации Саранска Пётр Тултаев.

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Источник: adm-saransk.ru