В Мордовии в первой половине 2021 года более 100 семей получили списание долга по ипотеке

В Мордовии в первом полугодии в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 102 семьи получили списание долга по ипотеке.

Из указанных семей долги были списаны 10 ячейкам общества, в которых воспитываются 4 и более детей.

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Мордовии сообщает, что средний размер социальной выплаты составил 347,2 тыс. рублей.

Выплаты предоставляются гражданам, постоянно проживающим и работающим в Мордовии, а также признанными нуждающимися в жилых помещениях на момент приобретения жилья или на момент обращения за социальной выплатой.

По информации «Известий Мордовии».

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Источник: izvmor.ru