В Мордовии проводятся рейды по выявлению и пресечению случаев поджога сухой растительности и мусора

В Мордовии сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по всей республике проводятся профилактические рейды по выявлению и пресечению случаев поджога сухой растительности и мусора.

Сотрудники МЧС раздают гражданам памятки о соблюдении мер пожарной безопасности, информируют о правилах и способах тушения пожаров, действиях при возгорании, возможных последствиях при нарушении требований пожарной безопасности в быту, детской шалости с огнем.

С начала 2021 года уже произошло 944 загорания сухой травянистой растительности и мусора, что на 273 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Источник: 13.mchs.gov.ru