В одной из колоний Мордовии проводятся мероприятия по профилактике повторной преступности

Старшим психологом психологической лаборатории исправительной колонии № 2 УФСИН РФ по Мордовии проводятся мероприятия, направленные на профилактику повторной преступности.

Целью мероприятий является искоренение у осужденных антиобщественных взглядов и наклонностей.

Важной составной частью работы психолога по профилактике рецидива преступлений является подготовка к освобождению лиц, отбывающих наказание. В процессе работы с осужденными проводятся беседы, в ходе которых выясняется, где они намерены проживать, работать, какие у них планы на будущее.

При этом обеспечивается строго индивидуальный подход к выбору оптимальных для конкретного лица путей и средств приобщения к честной жизни.

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Источник: 13.fsin.su