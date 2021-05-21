Владимир Сидоров поручил в ближайшее время приступить к ремонту дорог в Саранске и районах республики

Исполняющий обязанности председателя правительства Мордовии Владимир Сидоров поручил в ближайшее время подготовить необходимую документацию, провести торги и приступить к ремонту дорог в Саранске и районах республики.

На приведение в нормативное состояние дорог регионального, межмуниципального и местного значения региону было выделено 500 млн рублей из резервного фонда российского правительства.

И. о. премьер-министра регионального кабмина также отметил необходимость тщательного контроля за возведением социальных объектов в рамках национальных проектов, чтобы вовремя ввести их в эксплуатацию.

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Источник: e-mordovia.ru