Главам районов Мордовии поручили взять на особый контроль ситуацию с возможным завозом африканской чумы свиней

Исполняющий обязанности председателя правительства Мордовии Владимир Сидоров дал поручение главам муниципальных районов взять на особый контроль ситуацию с возможным завозом в республику африканской чумы свиней.

Очаг указанного опасного заболевания был обнаружен в Нижегородской области. На границе данной области и Мордовии, в Большеигнатовском районе был организован круглосуточный охранно-карантинный пост.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Также читайте о том, что Владимир Сидоров поручил в ближайшее время подготовить необходимую документацию, провести торги и приступить к ремонту дорог в Саранске и районах республики.

Источник: e-mordovia.ru