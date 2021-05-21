Народные приметы на 16 июля подскажут, следует ли готовиться к сухой и ясной неделе

Народные приметы на 16 июля позволят приоткрыть завесу тайны о погоде в течение ближайшей недели.

В народной среде несколько столетий назад существовал аналог современного прогноза погоды в виде набора примет соответствующей направленности. До наших дней, к примеру, сохранилась примета о том, что круговое движение мошкары 16 июля предвещает ясную и сухую погоду в течение ближайшей недели.

Если же в шестнадцатый день июля идет сильный ливень, во время которого слышны раскаты грома, погода наладится не слишком скоро.

Хороший урожай щавеля в середине июля народные приметы называют своего рода сигналом о том, что предстоящая зима будет теплой.