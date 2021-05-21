В Мордовии сотрудники МЧС проводят профилактические мероприятия в детских оздоровительных лагерях

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов с наступлением детской оздоровительной компании с каждой сменой отдыхающих детей проводятся профилактические мероприятия.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Жалнов провел со второй сменой Ковылкинского детского санатория «Сосновый бор» тренировочную эвакуацию и занятие на противопожарную тематику.

В ходе тренировки были проверены действия персонала, исправность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения, состояние первичных средств пожаротушения, телефонной связи и путей эвакуации.

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Источник: 13.mchs.gov.ru