В Мордовии 19 июля будут иметь место кратковременные отключения трансляции эфирных телерадиопрограмм

В период с 02:00 до 11:00 19 июля на радиотелевизионных станциях «Саранск», «Ардатов» и «Атюрьево» филиала РТРС «РТПЦ Республики Мордовия» ожидаются перерывы трансляции эфирных телерадиопрограмм, связанные с плановыми профилактическими работами.

В указанный период возможны приостановки трансляции 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ), а также FM-радиостанций. Время отключений согласовано с вещателями.

Регулярное регламентное обслуживание позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию.

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Источник: e-mordovia.ru