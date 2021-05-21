В Мордовии представитель администрации города и индивидуальный предприниматель подозреваются в мошенничестве

В Мордовии в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве были задержаны представитель администрации города и индивидуальный предприниматель.

В прошлом году администрация Ковылкино проводила электронный аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по благоустройству общественной территории. В результате победителем электронного аукциона со сроком окончания работ не позднее 20 октября 2020 года был признан индивидуальный предприниматель, победа которого была обеспечена находящимся с ним в преступном сговоре начальником отдела администрации города. В целях хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере работы по благоустройству проводились в объеме и по качеству, которые не соответствуют проектно-сметной документации и муниципальному контракту. Кроме того, применялись товары и материалы, которые не были сертифицированы, а также оборудование, изготовленное кустарным способом, используемые материалы заменялись на более дешевую продукцию. На основании фиктивных актов о приемке выполненных работ оплата по муниципальному контракту была произведена в полном объеме в сумме более 19,8 млн рублей. При этом в отчетные документы были включены работы, которые не выполнялись, и использованное оборудование на сумму около 2 млн рублей. Денежные средства были похищены соучастниками.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Источник: mordovia.sledcom.ru