Прокуратура Мордовии в первом полугодии добилась погашения задолженности по зарплате на общую сумму более 400 миллионов рублей

За первые шесть месяцев текущего года при осуществлении надзора за исполнением законодательства в сфере оплаты труда прокуратурой Мордовии было выявлено 2264 нарушения закона.

В целях устранения нарушений было принесено 73 протеста, в суд направлено 1308 заявлений, внесено 162 представления, по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 130 лиц, административной – 140 граждан, по направленным в следственные органы материалам прокурорских проверок возбуждено 4 уголовных дела.

Принятые меры способствовали погашению задолженности по заработной плате в республике на общую сумму в размере 406 млн рублей.

Также читайте о том, что житель Мордовии оплатил многотысячный долг ради заграничной поездки.

Источник: epp.genproc.gov.ru