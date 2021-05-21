Мэр Саранска: «Если масок нет на пассажирах, транспортное средство не должно трогаться с места»

В понедельник, 19 июля, в Администрации Саранска состоялось оперативное совещание. Участники обсуждали вопрос соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

Начальник Транспортного управления Игорь Белорунов сообщил, что рейды проводятся ежедневно, в том числе в субботу и в воскресенье. Мобильные группы выбирают наиболее оживленные остановки.

«За минувшую неделю проверено 575 машин общественного транспорта, вынесено 480 замечаний, составлено 14 протоколов. Также проверяем легковое такси. На прошлой неделе проверено 58 машин, вынесено 16 замечаний, 14 из которых – пассажирам и только 2 – водителям», — сказал Игорь Белорунов.

Мэр города Петр Тултаев подчеркнул, что несмотря на рейды, нарушений в транспорте достаточно много.

«Вы соберите руководителей автотранспортных предприятий, проведите разъяснительную работу снова. Нужно применять практику – если масок нет на пассажирах, транспортное средство не должно трогаться с места. Кому-то, конечно, это не нравится, кто-то скандалит. Но, тем не менее, деваться некуда. Кроме этого, салоны транспортных средств должны обрабатываться своевременно», — подчеркнул градоначальник.

Проверяется соблюдение масочно-перчаточного режима и в объектах торговли, общепита, сферы услуг и аптеках. С 12 по 16 июля промониторено 83 объекта, составлен один акт фиксации нарушений – в аптеке, находящейся на рынке «Ринг», фармацевт и покупатели находились без средств индивидуальной защиты.

Глава города рассказал, что в субботу во время городских обходов горожане ему пожаловались на то, что в ТРЦ «Сити-парк» массово не соблюдается масочно-перчаточный режим.

«Я вчера был в «Сити-парке». Был там минут 20. Ни одного объявления через громкую связь не слышал. Это огромный комплекс, масса людей. Они должны людям напоминать о соблюдении масочно-перчаточного режима. Очень много людей без масок, но и много, правда, тех, кто в масках. Я вспоминаю: в прошлом году с «Сити-парком» имели нелицеприятные беседы, лично я сам разговаривал, когда они пытались проводить мероприятия, запрещенные Указом Главы. Я понимаю, что люди устали, но мы вынуждены это делать», - возмущенно сказал Глава города.

Мэр поручил профильному заместителю провести совещание с руководителями торговых комплексов, в противном случае – проводить в торговых комплексах рейды совместно с Роспотребнадзором.